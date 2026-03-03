Haberler

Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Olayda iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsü ile 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, otobüs ve servis minibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
