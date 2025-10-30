Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi, Şoför Yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta mıcır yüklü hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken devrildi. Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrildiği anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KAD 375 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün inşaat alanına getirdiği mıcırı boşaltırken devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Devrilen kamyonda sıkışan şoför ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle park halindeki bir araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, inşaat alanına yanaşan kamyonun, şoförünün damperi kaldırmasının ardından devrildiği anlar yer aldı.