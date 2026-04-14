İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturması; 1 şüpheli daha tutuklandı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma nedeniyle başlatılan soruşturmada, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 13 oldu.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi. Öte yandan hastanede bulunan 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi