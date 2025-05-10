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Beşiktaş'ta Bıçakla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta Bıçakla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı
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Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralanan S.M. hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta dün "bıçakla yaralama" ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan S.M. isimli kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli F.K. bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen F.K. polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Hastane işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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