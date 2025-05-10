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Beşiktaş'ta Bıçakla Yaralama Olayı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Beşiktaş'ta Bıçakla Yaralama Olayı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta dün "bıçaklı yaralama" ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan S.M. isimli kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli F.K. bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Elinden yaralandığı belirlenen F.K. polislerce hastaneye götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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