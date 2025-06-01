Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Adliyeye Sevk Edildi
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Beşiktaş'ta bir kadın, arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kadın, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kadın, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Demet Ç'nin (34) Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olması üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, Zilif Öztürk'ün (39) cansız bedeniyle karşılaştı.

Öztürk'ün evli olduğu, Demet Ç. ile ara sıra görüştükleri belirlendi.

Demet Ç'nin ilk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini, ancak neden yaptığını hatırlamadığını beyan ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Demet Ç, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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