Beşiktaş'ta "park yeri" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Beşiktaş'ta araç parkı yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü. Olayda, ölen kişinin yakınları tarafından darbedilen şüpheli de yaralandı. 5 kişi gözaltına alındı.

Dikilitaş Mahallesi'nde F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaraladı.

Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakaladı. Şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

E.Ş'nin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 506 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüpheli E.Ş'nin, öldürülen F.T'nin yakınları tarafından darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
