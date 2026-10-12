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Beşiktaş'ta ana su borusu patlayınca Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

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Beşiktaş'ta ana su borusu patlayınca Zincirlikuyu alt geçidini su bastı
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Beşiktaş'ta Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su borusu patladı. Patlama nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye ederken, alt geçitteki su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattı borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

Nisbetiye Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında ana su borusunda patlama meydana geldi.

Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti.

Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA
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