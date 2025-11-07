Beşiktaş'ta Akrobatik Hareketler Yapan Minibüs Magandaları

Beşiktaş'ta, seyir halindeki minibüste yüksek sesli müzik dinleyen iki kişi, araçtan sarkarak akrobatik hareketler yaptı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Beşiktaş Akaretler'de seyir halindeki minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi yüksek sesle müzik açtı. Başında kask bulunan bir kişi araç camından sarkarak dans ederken, diğer kişi de camdan dışarı çıkarak akrobatik hareketler yaptı. İki maganda, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Çevreye rahatsızlık veren şüpheliler, bir süre sonra gözden kaybolurken diğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.