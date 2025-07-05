Beşikdüzü'nde Geleneksel Mezunlar Buluşması Yapıldı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Mezunlar Buluşması' etkinliğine 180 mezun katıldı. Etkinlik, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Beş-Der tarafından organize edildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde "Geleneksel Mezunlar Buluşması" etkinliği yapıldı.
Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Beş-Der Beşikdüzü Öğretmen Okulu Mezunları Derneğince organize edilen etkinliğe, Beşikdüzü Köy Enstitüsü, Kız İlk Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi'nden 180 mezun katıldı.
Mezunlar, Borsa İstanbul Fen Lisesi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen programın ardından okul bahçesinde anılarını tazeledi.
Kaynak: AA / Fazıl Saraç - Güncel