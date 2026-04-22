ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'daki durumu vurgulayarak ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının durdurulması gerektiğini ifade etti. Sanders, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarla ilgili rakamlar vererek, bu durumun kamuoyunda yeterince dikkat çekmediğine dikkat çekti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'daki duruma işaret ederek "ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması" çağrısında bulundu.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını hedef aldı.

Sanders, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan'daki çatışmalarda olduğu bir dönemde, Batı Şeria'daki durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çekerek "Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200'den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok." ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda tasarı kabul edilmemişti.

Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
