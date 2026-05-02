Berlin'de 1 Mayıs Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

- Polis eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.

Sol grupların çağrısıyla Kreuzberg semtindeki Oranienplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Südstern metro istasyonuna kadar yürüdü.

Göstericilerin bir bölümünün yüzlerini kapattığı yürüyüş sırasında renkli sis bombası yakıldı.

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde, "Filistin'e özgürlük" ve "Sadece bir devlet var, Filistin 48" sloganları atıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Südstern metro istasyonunun yakınlarında eyleme katılanların bir bölümünü ablukaya alan polis, burada göstericilere sert müdahale ederek, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, polis ekipleri kameralarla da kayıt yaptı.

Berlin polisi, gösteriye 10 bin kişinin katıldığını belirtti.

Gösteride, Berlin ve diğer eyaletlerden 5 bin 300 polisin görev aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Azerbaycanlı sporcu fizik kurallarına meydan okudu

Fizik kurallarına meydan okudu
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı