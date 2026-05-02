Berlin'de 1 Mayıs Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.

Sol grupların çağrısıyla Kreuzberg semtindeki Oranienplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Südstern metro istasyonuna kadar yürüdü.

Göstericilerin bir bölümünün yüzlerini kapattığı yürüyüş sırasında renkli sis bombası yakıldı.

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde, "Filistin'e özgürlük" ve "Sadece bir devlet var, Filistin 48" sloganları atıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Südstern metro istasyonunun yakınlarında eyleme katılanların bir bölümünü ablukaya alan polis, burada göstericilere sert müdahale ederek, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, polis ekipleri kameralarla da kayıt yaptı.

Berlin polisi, gösteriye 10 bin kişinin katıldığını belirtti.

Gösteride, Berlin ve diğer eyaletlerden 5 bin 300 polisin görev aldığı ifade edildi.