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Berhan Şimşek'ten YSK İddialarına Yanıt: Asılsız

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CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayının iptali için YSK'ye başvurduğu iddia edilen Berhan Şimşek, söz konusu haberleri reddederek 'iptal için herhangi bir başvurum olmadı' dedi.

(ANKARA) - CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için YSK'ye başvurduğu iddia edilen Berhan Şimşek, "Çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı" paylaşımını yaptı.

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ye dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Şimşek, "Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olağanüstü kurultay'la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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