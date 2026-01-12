İzmir'de kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi
İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonun aramasında 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir kamyonu Zeytindağ Mahallesi'nde durdurdu.
Aramalarda kaçak 5 milyon sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
