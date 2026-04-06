"Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Beşiktaş Kitap Fuarı açıldı

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Beşiktaş Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

Açılışta konuşan Tuncer, kitap fuarlarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul Valimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde çocukları dışarı çıkarmak ve sosyalleştirmek için birçok proje yapıyor. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesini 39 ilçemizde yürütüyoruz. İstanbul'da 6,5 milyon olan kitap sayımız şu anda 13 milyonu buldu. Bu çok büyük bir başarı. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Mücahit Yentür de gençlerle birlikte kitap ortamında buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İnsanın dünyasını zenginleştiren, fikir yolculuğu yaptıran kitabın, merak ve şüpheyle ilmin kapısını aralayan büyük bir hazine olduğunu vurgulayan Yentür, çocukların merak duygusunu uyandıran bir sistem öngördüklerini söyledi.

Yentür, bu sistemde en önemli ölçme değerlendirme ögesi olarak, bir metnin altına 5 şık vermek yerine açık uçlu sorular sorarak çocukların zihin dünyasını zorlamayı, Türkçeyi zengin bir birikimle kullanarak onların gelişim süreçlerine katkı sunmayı istediklerini anlattı.

Fuarda, 120'den fazla yayınevi yer alırken, 20'yi aşkın yazar ve söyleşi programı kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
