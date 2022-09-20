'Ben Nâzım', Dünya Prömiyerini Bu Akşam Harbiye'de Yapacak

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin şarkılarıyla şair Nâzım Hikmet’in hayatının anlatıldığı biyografik müzikal “Ben Nâzım”, dünya prömiyerini bu akşam İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yapacak.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin şarkılarıyla şair Nazım Hikmet'in hayatının anlatıldığı biyografik müzikal "Ben Nazım", dünya prömiyerini bu akşam İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacak.

Zülfü Livaneli şarkılarıyla, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan "Ben Nazım" müzikalinin dünya prömiyeri, bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. Başrolünü Engin Hepileri'nin üstlendiği müzikalde dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip yer alacak.

Halka açık prömiyerinin ücretsiz davetiyeleri, Radar İstanbul uygulaması üzerinden alınabilecek.