Belucistan'da Miting Yakınında Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Patlama, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında gerçekleşti.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, patlamanın, eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini açıkladı.
Dawn gazetesine konuşan Ketta Hastanesi Sözcüsü Dr. Waseem Baig, patlama nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını belirtti.
Yerel televizyon kanalı Samaa News'in görüntülerinde, yaralıların polis araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınması yer aldı.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu miting, eyaletin eski Başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.