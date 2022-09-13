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Belfast'ta Kraliçe II. Elizabeth anısına hazırlanan Shankill duvarı

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Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinin Shankil Bölgesi'nde vatandaşlar, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için duvarlara kraliçenin posterlerini asarken, yollara çiçekler bıraktı.

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinin Shankil Bölgesi'nde vatandaşlar, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için duvarlara kraliçenin posterlerini asarken, yollara çiçekler bıraktı. Vatandaşlar, Shankill duvarı adını verdikleri anıtta ise Kraliçe'ye veda notları yazdı.

Kaynak: AA / Lorena Sopena López - Güncel

Kuzey İrlanda Güncel Haberler

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