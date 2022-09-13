Belfast'ta Kraliçe II. Elizabeth anısına hazırlanan Shankill duvarı Güncel Haberler Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinin Shankil Bölgesi'nde vatandaşlar, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için duvarlara kraliçenin posterlerini asarken, yollara çiçekler bıraktı. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinin Shankil Bölgesi'nde vatandaşlar, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için duvarlara kraliçenin posterlerini asarken, yollara çiçekler bıraktı. Vatandaşlar, Shankill duvarı adını verdikleri anıtta ise Kraliçe'ye veda notları yazdı. Güncel Kaynak: AA / Lorena Sopena López Kuzey İrlanda Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Belfast'ta Kraliçe II. Elizabeth anısına hazırlanan Shankill duvarı - Haberler

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