Belfast'ta boru tipi bomba patladı, 4 çocuklu aile tahliye edildi

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Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki evde meydana gelen patlamanın ardından polis çevredeki konutları boşalttı.

Kuzey İrlanda Polisinden (PSNI) yapılan yazılı açıklamada Belfast'taki evde 03.00 sularında patlama olduğu duyuruldu.

Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı, patlamanın meydana geldiği sokak başta olmak üzere çevredeki evlerde yaşayanların tahliye edildiği bildirildi.

Güvenlik kordonu altına alınan bölgeye araç giriş ve çıkışlarının durdurulduğu uyarısında bulunuldu.

"Hiç kimsenin yaralanmamış olması sevindirici"

İrlanda milliyetçiliğinin önde gelen siyasi partisi Sinn Fein'in Belfast Belediye Meclisi Üyesi JJ Magee, patlamanın boru tipi patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisini verdi.

İngiliz medyasına konuşan Magee, "Bu, bölge halkını endişeye sürükleyen pervasız ve tehlikeli bir eylemdir. Herkes tarafından kınanmalı ve sorumlular hemen bulunmalı. Hiç kimsenin yaralanmamış olması sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

"Kesinlikle yanlış adrese atıldı"

Patlamanın olduğu evde en küçüğü 18 aylık, en büyüğü 18 yaşındaki 4 çocuğuyla yaşayan Nicola Nugent da Belfast Telegraph'a konuştu.

03.00 sıralarında gürültüyle uyandığını belirten Nugent, evinin alt katından duman çıktığını bildirdi.

Dumanı kontrol etmek için alt kata indiğini, bu sırada patlamanın olduğunu anlatan Nugent, etrafa saçılan metal parçalarını gören kardeşinin uyarısıyla polisi aradığını, eve gelen ekiplerin patlamaya boru tipi bombanın yol açtığını söylediklerini aktardı.

Polis tarafından 4 çocuğuyla tahliye edilen kadın, "Hayatım boyunca bu bölgede yaşadım. Annem ve anneannem de buralı. Bombanın hedefinin ben olduğumu düşünmüyorum. Kesinlikle yanlış adrese atıldı." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'da iç çatışmaların sürdüğü 1990'larda yaygınlaşan boru tipi bombaların kullanıldığı saldırılar, çatışmaların sona ermesine rağmen hala yaşanıyor.

Özellikle ayrılık yanlılarının hedef olduğu saldırılarda kullanılan boru tipi bombalar, son olarak haziran ayında Katolik-Protestan ya da Cumhuriyetçi-Kraliyetçi ayrımının keskin şekilde görüldüğü Derry kentindeki saldırıda patlamadan ele geçirilmişti.

Kaynak: AA