Belen Kaymakamı Rehber Öğretmenlerle Toplantı Düzenledi

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Yılmaz, Kaymakamlığın konferans düzenlenen toplantıda, öğrencilerin akademik başarısı kadar ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından toplantıda, eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemi ve öğrencilerin psikososyal gelişimi konuları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Programda öğretmenlerin talep ve önerileri dinlendi.