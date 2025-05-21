Belen Kaymakamı Rehber Öğretmenlerle Toplantı Düzenledi

Belen Kaymakamı Rehber Öğretmenlerle Toplantı Düzenledi
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, rehber öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimlerinin önemini vurguladı. Toplantıda rehberlik hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Yılmaz, Kaymakamlığın konferans düzenlenen toplantıda, öğrencilerin akademik başarısı kadar ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından toplantıda, eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemi ve öğrencilerin psikososyal gelişimi konuları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Programda öğretmenlerin talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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