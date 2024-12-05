Belen Emniyet Müdürü Cansever, Huzur Toplantısı Düzenledi
Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İssume Mahallesi'nde düzenlenen 'Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Suçlara karşı uyarılarda bulundu ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Cansever, beraberindeki ilçe emniyet amirleriyle İssume Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda, vatandaşın taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.
Toplantıda, dolandırıcılık, uyuşturucu gibi suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Cansever, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verdi.