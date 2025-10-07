Haberler

Belen'deki Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi
Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesindeki Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek için okul bahçesinde 'Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu.

Hatay'ın Belen ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen çocuklar, "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
Haberler.com
