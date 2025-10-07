Belen'deki Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi
Hatay'ın Belen ilçesindeki Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek için okul bahçesinde 'Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu.
Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel