Belen'de 'Karpuz Günü' Etkinliği Düzenlendi
Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu'nda düzenlenen 'Karpuz Günü' etkinliğine öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hayırseverler tarafından sağlanan karpuzlar, öğretmenler tarafından kesilerek öğrencilere ikram edildi.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel