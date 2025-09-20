Haberler

Belen'de 'Karpuz Günü' Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu'nda düzenlenen 'Karpuz Günü' etkinliğine öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hayırseverler tarafından sağlanan karpuzlar, öğretmenler tarafından kesilerek öğrencilere ikram edildi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
