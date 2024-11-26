Belediye İşçisi Mehmet Özdemir'in Duyarlı Davranışı

Kilis'te belediye işçisi Mehmet Özdemir, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.

Kent merkezindeki özel bankanın şubesine gelen Özdemir, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.

İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Özdemir, AA muhabirine, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için çamurlu çizmelerini çıkardığını söyledi.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştığını belirten Özdemir, "Bankadan para çekmem gerekiyordu. Çizmem de çok çamur olduğu için dışarıda çıkartarak bankaya girdim. İçerisi çok temizdi kirlensin istemedim." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bankaya çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra giren belediye işçisi Mehmet Özdemir'i makamında kabul etti.

Duyarlılığı için Özdemir'e teşekkür eden Bilecen, "Çalışanımız belediyemizin emekçilerindedir. Cumhuriyet Meydanı'nda çiçek ektikten sonra çamurlu çizmeleri ile bankaya girmek istememiş. Çünkü bankadaki temizlikçi arkadaşların da kendisi gibi emekçi olduğunu düşünerek böyle nazik ve kibar bir davranışta bulunmuş. Mehmet kardeşimizin bu davranışının bütün Kilis'e hatta bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. " dedi.

Bilecen, çevreyi temiz tutmanın öneminden bahsederek, "Haberi sosyal medyada gördüğümde hemen bu arkadaşımızı bulalım, ona bir teşekkür edelim diye düşündüm. Sokağa çöp atanlar, izmarit atanlar, çevreyi evi gibi görmeyenlere bu davranış ibret olsun. Biz zaten işçiye, emekçiye ciddi değer veriyoruz. Emekçimizin de böyle hassas olması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Belediye işçisi Mehmet Özdemir de Bilecen'e teşekkür etti.