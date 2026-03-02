Belçika'da mahkeme, Filistinli çocukların vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin kararı iptal etti

Belçika'da bir mahkeme, Filistinli ebeveynlerden doğan bazı çocukların, Belçika vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin idari kararı iptal ederek uygulamanın "çocuğun yüksek yararına aykırı" olduğuna hükmetti.

Flamanca yayımlanan günlük gazete de Standaard'ın haberine göre, Anvers'teki aile mahkemesi, yerel nüfus idarelerinin Belçika vatandaşlığını iptal ettiği çocuklara ilişkin dosyayı inceledi.

Mahkeme, ebeveynlerin statüsüne ilişkin değerlendirmelerin çocukların temel haklarını ortadan kaldırmak için yeterli gerekçe oluşturamayacağını belirtti.

Çocuğun hukuki statüsüne ilişkin işlemlerde, "çocuğun yüksek yararı" ilkesinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan mahkeme, Filistinli ebeveynlerden doğan bazı çocukların, Belçika vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin idari kararın iptal edilmesine hükmetti.

Mahkeme, vatandaşlığın geri alınmasının çocukları belirsiz bir hukuki duruma sürükleyebileceğine dikkati çekti.

Bazı çocukların statüsü yeniden incelemeye alınmıştı

Belçika'da son dönemde, Filistin kökenli ebeveynlerden doğan ve doğumla Belçika vatandaşlığı kazanan bazı çocukların statüsü yeniden incelemeye alınmıştı.

Bu süreçte, ebeveynlerin Filistin vatandaşı sayılıp sayılamayacağı ve çocukların başka bir vatandaşlığa sahip olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

Bazı yerel idareler, yabancılar dairesinin görüşleri doğrultusunda çocukların Belçika vatandaşlığını iptal etmiş veya dosyaları yeniden değerlendirmeye açmıştı.

Uygulama, çocuk hakları kuruluşları ve hukukçular tarafından eleştirilmiş, bunun uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan çocuk haklarına ilişkin ilkelere aykırı olabileceği savunulmuştu.