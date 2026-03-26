Belçika, İsrail'den Filistinli mahkumlara idam cezasını öngören tasarının reddedilmesini istedi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'de meclis komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası öngören tasarısını onaylamasının "oldukça endişe verici" olduğunu belirterek, " İsrail'e, AB- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ruhuna ve hükümlerine aykırı olan bu yasa tasarısını yürürlüğe koymaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Prevot, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısını onaylayıp genel kurula sunmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Belçika'nın idam cezasının her türünü reddettiğine dikkati çeken Prevot, "İnsan haklarına bağlı bir toplum, öldürmeye başvurmadan hesap sorulmasını amaçlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.