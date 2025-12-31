Haberler

Belçika, İsrail'e tüm insani yardım kısıtlamalarını kaldırma çağrısında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika, İsrail'in uluslararası STK'lara yönelik yeni kısıtlayıcı şartlarını eleştirerek insani yardım erişiminin koşulsuz olmasını talep etti. Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in bu kısıtlamalarla insani yardımı engellediğini belirtti.

Belçika, İsrail'in uluslararası sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik kısıtlayıcı yeni şartlarını eleştirerek, tüm insani yardım kısıtlamalarına yönelik engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İnsani erişim ne isteğe bağlıdır ne de koşullu ya da siyasidir." uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çalışmalarını engelledikten sonra, İsrail hükümetinin getirdiği kısıtlayıcı yeni şartların şimdi de uluslararası STK'ların kayıtlarını düşürdüğünü ifade eden Prevot, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD), uluslararası insancıl hukuk uyarınca İsrail'in sivil nüfusa insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlama yükümlülüğünün koşulsuz olduğunu teyit etmiştir." vurgusunu yaptı.

Prevot, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Belçika tarafından finanse edilen uluslararası STK'ların şeffaflık, tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda en yüksek standartlara uyduğunun altını çizdi.

"İsrail'e, Filistin'de yardımın azami düzeyde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, tüm insani aktörlerle açık ve siyasallaştırılmamış kriterlere dayalı olarak iyi niyetle işbirliği yapması ve tüm insani erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullanan Prevot, aynı zamanda İsrail'in Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan'ı uygulamasını talep etti.

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası STK yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi 25'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler