Belçika'da Haziran Ayında Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölüm Oranları Arttı

BRÜKSEL, 9 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'da 18 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı beklenen düzeyi 1.747 kişi aştı.

Yerel medyanın çarşamba günü Belçika'nın halk sağlığı kurumu Sciensano'nun verilerine dayandırdığı habere göre, bu tür analizlerin yapılmaya başlandığı 2000 yılından bu yana ülkede sıcaklıklarla bağlantılı en fazla ölüm kaydedildi.

Verilere göre 27 Haziran'da 641 ile en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Bu sayı 28 Haziran'da 632 ile yüksek seviyede seyrederken, ayın sonuna doğru sıcaklıkların düşmesiyle can kaybı yaklaşık 260'a geriledi.

Veriler, beklenti üzerindeki ölümlerin sadece yaşlılarla sınırlı olmadığını, aşırı sıcakların tüm yaş gruplarını etkileyebileceğini ve bu nedenle önleyici tedbirlerin tüm nüfusu kapsaması gerektiğini ortaya koydu.

Brüksel Vrije Üniversitesi İklim Bilimi Profesörü Wim Thiery, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sıcak gün sayısının dünyanın hemen hemen her yerinde arttığını belirterek, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Belçika'da yılda yaklaşık beş ek sıcak güne neden olduğunu ifade etti.

Thiery, insanların hızla artan sıcaklık stresine uyum sağlayabilme kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın dengelenmesi için karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua