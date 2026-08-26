Belçika'da Batı Nil virüsü alarmı: Hayvanlarda tespit edildi

Belçika'nın Mechelen kenti ve çevresinde hayvanlarda Batı Nil virüsünün tespit edilmesinin ardından sağlık kuruluşları, virüsün insanlara yayılma ihtimaline karşı uyarıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mechelen Belediyesi, atlar ve sivrisinekler üzerinde yapılan testlerin virüsün bölgede dolaşımda olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Belediye, hastanelerden ve doktorlardan olası vakaların teşhisinde Batı Nil virüsü enfeksiyonunu da dikkate almalarını istedi.

Belçika Kızılhaçı da Brüksel'in hemen dışında bulunan Vilvoorde çevresindeki kan bağışçılarında olası enfeksiyonlara yönelik testlere başlanacağını duyurdu.

İlk olarak geçen yıl kuşlarda tespit edildi

Gent Üniversitesi Veteriner Virolojisi Laboratuvarı Başkanı Prof. Hans Nauwynck, virüsün ilk olarak geçen yıl kuşlarda tespit edildiğini belirtti.

Virüsün başta kargagiller ve yırtıcı kuşlar arasında dolaştığını aktaran Nauwynck, kuşlar dışında insanlara ve atlara bulaşabildiğini, bölgede atlarda da vakalar görüldüğünü ifade etti.

Nauwynck, virüsün insandan insana bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ancak kan nakli yoluyla bulaşma riskinin artabileceğini belirterek kan bağışçılarının test edilmesini yerinde bir önlem olarak değerlendirdi.

Avrupa'daki 12 ülkede yılın başından bu yana 625 vaka

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) 21 Ağustos'ta yayımladığı verilere göre, Avrupa'daki 12 ülkede yılın başından bu yana 625 Batı Nil virüsü vakası tespit edilmişti.

Yılın başından bu yana Batı Nil virüsü vakasının en çok görüldüğü ülke 311 vakayla İtalya olmuş, İtalya'yı 157 vakayla Yunanistan takip etmiş, üçüncü sırada ise 63 vakayla İspanya yer almıştı.

Enfeksiyonların çoğu hafif seyrediyor

Batı Nil virüsüyle enfekte olan kişilerin büyük bölümünde belirti görülmezken yaklaşık her 4 kişiden birinde baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor.

Virüsün çok nadir durumlarda menenjite yol açabildiği ve ölümcül olabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, daha sıcak geçen kışlar ve daha kurak yazların virüsü taşıyan sivrisineklerin hayatta kalmasını ve çoğalmasını kolaylaştırması nedeniyle Batı Nil virüsünün son yıllarda Avrupa'da daha geniş alanlara yayıldığını belirtiyor.

Kaynak: AA