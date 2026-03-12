Haberler

Belçika'da 2010'dan bu yana polis müdahalelerinde en az 120 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da 2010-2026 yılları arasında polis müdahaleleri sırasında veya hemen sonrasında 6 çocuğun da aralarında bulunduğu en az 120 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bir kısmında ateşli silah kullanıldı ve bazı vakalarda polisin sorumluluğu sorgulandı.

Belçika'da 2010 ile 2026 yılları arasında polis müdahaleleri sırasında veya hemen sonrasında aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belçika basınından Knack, Le Vif, de Tijd ve L'Echo tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, 6'sı 18 yaş altı en az 120 kişi polis müdahaleleri sırasında veya hemen sonrasında yaşamını yitirdi.

Çocuklardan biri 2, diğeri ise 11 yaşında polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 46'sında ateşli silah kullanıldı. 11 kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti, 8 kişi ise polis müdahalesi sırasında veya kısa süre sonra kalp krizi geçirdi.

Vakaların yaklaşık yüzde 45'inde kişiler olay yerinde ya da gözaltı sırasında yaşamını yitirirken, yüzde 17'si gözaltında öldü.

Araştırmaya katılan gazetecilerden Brecht Castel, bazı ölümlerin meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini ancak bazı vakalarda polisin sorumluluğuna ilişkin soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Kati Verstrepen ise polis uygulamalarına ilişkin yeterli şeffaflık olmadan sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, polis müdahaleleri sırasında meydana gelen ölümlere ilişkin her durumda sistematik soruşturmalar yürütüldüğünü ve gerekli görüldüğünde disiplin veya ceza yaptırımlarının uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin