Belçika'da kelepçeli kadına tokat atan polis memuruna soruşturma

Belçika'nın Genappe kentinde kelepçeli bir kadına tokat attığı ve araca ittiği görüntülere yansıyan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, 12 Eylül'de Genappe'de kelepçeli bir kadına polis memurunun tokat attığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra tepkiler arttı.

Olay, 2 kişinin gözaltına alındığı, kişilerden birinin kaçmaya çalıştığı bir trafik kazasının ardından yaşandı.

Görüntülerde, kadının aracın arka kısmına geçmekte tereddüt ettiği, polis memurunun ise birkaç kez araca binmesini istediği duyuluyor.

Kadının geri dönmesinin ardından polis memurunun kadının yüzüne tokat attığı, daha sonra da kadını polis aracına ittiği ve kapıyı kapattığı görülüyor.

Nivelles Belediye Başkanı Bernard de Ro, görüntüleri izlediğini belirterek, görüntülerdeki davranışın "haklı görünmediğini ve kabul edilebilir olmadığını" söyledi.

De Ro, ancak olayın tüm ayrıntılarının henüz bilinmediğini dile getirerek, "Olayı bağlamına oturtmamız gerekiyor. Henüz tüm bilgilere sahip değilim." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın Belçika Kral Savcılığına intikal ettiği, konuyla ilgili dosya açıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA