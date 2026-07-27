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Belçika'da sıcak hava dalgasında aşırı ölüm oranı yüzde 48

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Belçika, haziran sonundaki sıcak hava dalgasında Avrupa'nın en yüksek aşırı ölüm oranını kaydetti. Oran yüzde 48 olurken, Fransa'da yüzde 23, Hollanda'da yüzde 13 oldu. Dezavantajlı bölgeler daha çok etkilendi.

Belçika'da haziranın sonundaki sıcak hava dalgasında Avrupa'daki "en yüksek aşırı ölüm oranının" görüldüğü bildirildi.

Avrupa Ölüm İzleme Ağının (EuroMOMO) güncel verileri, Belçika'da haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında yüzde 48 ile Avrupa'daki "en yüksek aşırı ölüm" oranının kaydedildiğini ortaya koydu.

Bu oran, komşu ülkeler Fransa'da yüzde 23, Hollanda'da ise yüzde 13 olarak hesaplandı.

Aşırı sıcaklardan sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar daha fazla etkilendi.

Belçika'nın daha yoğun kentleşmiş yapısının serinleme imkanlarını sınırladığı ve yüksek sıcaklıkların etkisini artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), haziran ayındaki sıcak hava dalgası ile temmuz ayının ilk günlerinde yaklaşık 2 bin ilave ölüm kaydedildiğini, bunun yüzde 48'lik aşırı ölüm oranına karşılık geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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