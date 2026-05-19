Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar rekor kırdı

Güncelleme:
Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Belçika merkezli Child Focus vakfı, yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, 2025'te çocuklara yönelik cinsel içerikli şantaj, çevrim içi kandırma/yakınlaşma ve rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı mağduru 837 çocuk ve gencin kayda geçtiği ifade edildi.

Çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı belirtilen raporda, yapay zeka kullanımının artışta önemli rol oynadığına işaret edildi.

Verilerin "güçlü bir yasal çerçevenin önemini" ortaya koyduğu belirtilen raporda, büyük teknoloji şirketlerine daha fazla yükümlülük getirilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda açıklamalarına yer verilen Child Focus Üst Yöneticisi (CEO) Nel Broothaerts, çocuklar ve gençlerin giderek daha karmaşık hale gelen dijital dünyada kendilerini korumakta zorlandığını belirterek, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
