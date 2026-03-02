Belçika: ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları normlara uygun değil

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarıyla ilgili, "Uluslararası hukukun savunucusu olan Belçika, bu operasyonun yürütülme biçiminin normlara uygun olmadığını kabul etmelidir." dedi.

RTBF televizyon kanalına konuşan Prevot, uluslararası hukuk uygulanırken diğer taraftan da gerçek durumun gözetilmesi gerektiğine işaret etti.

Prevot, yıllardır diplomatik çabaların İran'ı ikna edemediğini, bölgede geniş çaplı güvenlik krizinin önlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukukun insanları, haklarını ve özgürlüklerini korumak zorunda olduğunu belirten Prevot, "Bu bağlamda İran iyi bir örnek teşkil etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak "Uluslararası hukukun savunucusu olan Belçika, bu operasyonun yürütülme biçiminin normlara uygun olmadığını kabul etmelidir." ifadesini kullandı.

"Sizce ABD-İsrail müdahalesi uluslararası güvenlik açısından haklı bir müdahale miydi?" sorusuna Prevot, "Bence öyle." yanıtını verdi."

Prevot, ancak askeri eylemin "diplomasinin başarısız olması halinde son çare" olarak kalması gerektiğini vurgulayarak, gerilimin düşürülmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve "mümkün olan en kısa sürede" diplomasiye geri dönülmesi çağrısında bulundu.

İran'ın Brüksel Büyükelçisinin sınır dışı edilmesine ilişkin çağrılar hakkında da konuşan Prevot, büyükelçinin sınır dışı edilmesinin bölgedeki Belçika vatandaşları ve diplomatik personeli tehlikeye atacağını açıkladı.

Bölgede 26 bin Belçika vatandaşı bulunuyor

Prevot, bölgede yaklaşık 2 bin 450'si turist olmak üzere yaklaşık 26 bin Belçika vatandaşının bulunduğunu dile getirdi.

Bölgedeki büyükelçiliklerle ve Avrupalı ortaklarla sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Prevot, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gelişmeleri ve olası seçenekleri (tahliyeler dahil) kesintisiz şekilde analiz ediyoruz." dedi.

Prevot, mevcut durumda, füze saldırıları ve artan bölgesel gerilimler nedeniyle hava sahasının kullanımının son derece riskli olduğuna işaret ederek "Koşullar elverdiği ve hava sahası yeniden açıldığı anda öncelik, vatandaşların yerel makamlar ve hava yolu şirketleriyle koordinasyon içinde ticari uçuşlarla ülkelerine dönüşünü sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.