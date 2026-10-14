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Beijing'deki terörle mücadele forumuna 62 ülkeden 320'den fazla temsilci katıldı

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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Seddi Uluslararası Terörle Mücadele Forumu 13 Ekim 2026'da başladı. 62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilci, üç gün sürecek forumda bir araya geldi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Seddi Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 13 Ekim 2026.

62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilci, üç gün sürecek forumda bir araya geldi. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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