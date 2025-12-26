Haberler

Beijing E-Town İnsansı Robot Yarı Maratonu Nisan 2026'da Yapılacak
Beijing, 19 Nisan 2026'da insansı robot yarı maratonuna ev sahipliği yapacak. İlk yarışma 2025'te yapılmıştı. Yarışmada robotlar, insanlarla birlikte aynı rotada koşacak.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Beijing belediyesi halk yönetimine bağlı Ekonomik Kalkınma Ajansı olan Beijing E-Town 19 Nisan 2026'da insansı robot yarı maratonuna ev sahipliği yapacak. Dünya çapındaki ilk yarışma 2025'in nisan ayında düzenlenmişti.

Beijing belediyesi halk yönetimi bilgi ofisinden perşembe günü yapılan açıklamada maratonla eşzamanlı olarak E-Town yarı maratonunun da düzenleneceği belirtildi. Yarı maratonda insanlarla aynı rotada koşacak robotların, korkuluk işlevi gören çitler ve ortadaki refüjlerle birbirinden ayrılmış ayrı pistlerde koşacağı ifade edildi.

İnsansı robot yarı maratonunda otonom navigasyon grubu ve uzaktan kumanda grubu şeklinde iki ayrı grubun yer alacağı kaydedildi.

Beijing İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği Tiangong Ultra 19 Nisan 2025'teki 21,0975 kilometrelik tarihi yarışı 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlayarak 20 takım arasından birinci olmuştu. Erkek ve kadın yarı maratonlarını ise Etiyopyalı koşucular kazandı.

