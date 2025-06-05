BBP ve Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kurban Bayramı arifesinde, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Tacettin Dergahı'ndaki ziyarete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ile partililer, vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyarette, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eren, hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını iletti.

Eren, her yıl olduğu gibi bu bayram arifesinde de Yazıcıoğlu'nu, kabri başında şükranla yad ettiklerini belirtti.