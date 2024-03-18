BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, Eyüp Eroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Omalar ve Eroğlu, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Tokat'ta belediye başkan adayı çıkarmadıklarını belirten Omalar, "Tokat merkezde belediye başkan adayı çıkarmadık. Yapılan istişareler sonrası Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı verdik. Başkanımıza seçimlerde başarılar diliyoruz." dedi.

BBP Tokat İl Başkanlığını ziyaret ettiklerini belirten Eroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza Allah rahmet etsin. Ben biliyorum ki kendisi şehidimiz, şehit oldu. Bu dava uğruna, idealleri uğruna, ülkemiz ve vatanımız uğruna, mukaddesat uğruna kendini feda etmiş, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli büyük liderlerden bir tanesi." diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Evet bizler de biliyorsunuz tekrardan belediye başkan adayı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildik. ve iki ayı aşkın zamandır da şehrimizde çalışıyoruz. Diğer partilerin de tabii adayları var. Herkes çalışıyor, herkes bir gayret içerisinde. Biz de tek derdimiz, şehrimiz, tek sevdamız şehrimiz diyoruz, on yılda yaptıklarımızın daha iyisini yapmak ve şehrimizi daha güzel hizmetlerle buluşturmak. Burada tam da böyle bir süreçte Büyük Birlik Parti'mizin partimize olan bu desteği bizi bir defa çok mutlu etmiştir. Çünkü Tokat'ta çok yoğun bir şekilde hem Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza gönül verenler var hem de Büyük Birlik Parti'mize gönül veren insanlarımız var. Bu duruş eminim ki bize güç katacaktır. Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecektir."