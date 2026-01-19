Haberler

BBP, Suriye'ye heyet gönderecek

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi, Suriye'de Türkmenlerin durumunu yerinde incelemek amacıyla bir heyet gönderecek. Ziyaret kapsamında siyasi, insani ve güvenlik değerlendirmeleri yapılacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek, bölgedeki siyasi, insani ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Suriye'ye heyet gönderecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ile Emin Serin'den oluşan heyetin ziyareti kapsamında, Suriye'de yaşayan Türkmenlerin mevcut durumunun gözlemlenmesi ve Türkmen toplumuna ilişkin görüşmeler de planlanıyor.

Program çerçevesinde, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüşme gerçekleştirilmesi, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantıları yapılması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yetkililerle temaslarda bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretin ardından sahada gerçekleştirilen gözlemlere ilişkin tespitlerin yer alacağı kapsamlı bir değerlendirme raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
