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BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 13. Olağan Büyük Kurultay sonrası partisinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ederek dua etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara'da gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından Destici ve beraberindeki partililer, Taceddin Dergahı'na giderek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ve aynı alanda bulunan Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret eden vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Destici, çocuklarla yakından ilgilenerek harçlık dağıttı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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