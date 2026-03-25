BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tanıdıkları ilk günden şehadetine kadar BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin yanındayız." dedi.

Destici, vefatının 17. yılında Yazıcıoğlu'nu için Söğütözü'ndeki bir otelde düzenlenen anma programdaki konuşmasına, Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmetle anarak başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendileri için sadece bir genel başkan değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirten Destici, "Tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık. Bugün de onun ilkelerinin yanında ve davasının yolundayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun siyaseti şahsi çıkarlar için değil, inançları ve değerleri doğrultusunda yaptığını vurgulayan Destici, merhum liderin üniversitelerde başörtüsü özgürlüğü ve Türk dünyasının birleşmesi gibi ideallerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bir hayalim var diyordu, başını örtenle açanın aynı üniversitede kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda evet üniversitelerde kız çocuklarımızın başörtüsüyle, başı açığıyla kardeşçe yaşamasına müsaade etmediler. Zorla başlarını açtırdılar. Ama bugün elhamdülillah zorbalık bitti ve kız çocuklarımız başı açığıyla, başı kapalısıyla kardeşçe üniversitede okuyor. Devlet dairelerinde çalışıyor. Hatta polis ve asker olarak görev yapıyor."

BBP'nin temel karakterinin "samimiyet" olduğunu belirten Destici, Cumhur İttifakı'na dahil olma süreci de dahil olmak üzere tüm kararların istişareyle ve üyelerin iradesiyle alındığını sözlerine ekledi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Yazıcıoğlu'nun siyasi ve insani vasıflarına vurgu yaptı, şehadetinin 17. yılında kendisini saygı ve özlemle andığını belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı