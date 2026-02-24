Haberler

Destici, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı parti genel merkezinde kabul etti. Destici, ziyaret için teşekkür etti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı parti genel merkezinde kabul etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu Başdenetçisi Sayın Mehmet Akarca ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı genel merkezimizde ağırladık. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanan yayınlar hakkında verdikleri bilgiler ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku