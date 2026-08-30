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Destici'den Girne'deki gemi faciası için başsağlığı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, olayda can kayıpları olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mustafa Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında halen kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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