BBP Genel Başkanı Destici, Aytekin Kulmaç'ın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Aytekin Kulmaç'ın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Sivas'ta gerçekleşti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın (70) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesine taziye ziyareti için Ankara'dan yüksek hızlı trenle Sivas'a geldi. Destici'yi tren garında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve partililer karşıladı. Destici ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda, Kulmaç'ın mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan Destici, dua etti. Mezar ziyaretinin ardından Kardeşler Mahallesi'ndeki aile evine geçen Destici, Kulmaç'ın eşi Mukadder Kulmaç'ı ve yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Taziye ziyaretinin ardından Destici, yüksek hızlı tren ile yeniden Ankara'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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