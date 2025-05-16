BBDSO'dan Venedik Bahçeleri Konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Barok müzik sanatçısı Maurice Steger yönetiminde 'Venedik Bahçeleri' konserini gerçekleştirdi. Merinos AKKM'de yapılan konserde BBDSO eserleri de seslendirildi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği "Venedik Bahçeleri" konserinde Barok müzik sanatçısı Maurice Steger sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, İsviçreli orkestra şefi ve Barok müzik sanatçısı Maurice Steger yönetti.
Maurice Steger, yabancı müziklerin yanı sıra BBDSO eserlerini de seslendirdi.
Gecenin sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel