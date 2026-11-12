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Bayrampaşa'da yıkım sırasında hasar gören 4 katlı apartman tedbiren boşaltıldı

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Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde kentsel dönüşüm yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartman hasar gördü. Bayrampaşa Belediyesi ekiplerince tedbiren tahliye edilen apartmanın risk durumu incelenecek.

Bayrampaşa'da bir binanın yıkımı sırasında hasar gören bitişikteki apartman tedbiren boşaltıldı.

Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım sırasında, bitişikteki 4 katlı apartmanın duvarlarında hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bayrampaşa Belediyesi ekiplerince zarar gören apartmanda yaşayanlar tedbiren tahliye edildi.

Binanın riskli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak.

Kaynak: AA
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