Bayrampaşa'da su tankerinin çarptığı ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bayrampaşa'da su tankerinin önce hafif ticari araca, ardından park halindeki kamyonete çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Tanker sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Bayrampaşa'da su tankerinin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde ilerleyen 34 DM 5358 plakalı su tankeri, önce seyir halindeki 34 NAT 493 plakalı hafif ticari araca, ardından park halindeki 34 RS 5929 plakalı kamyonete çarparak devrildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Su tankeri sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Öte yandan, su tankerinin park halindeki kamyonete çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.