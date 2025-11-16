Haberler

Bayrampaşa'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 1'i polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli S.A., gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği S.E, S.S. ve D.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin çevreye hedef gözetmeksizin rastgele ateş açması sonucu olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru K.E.B. de yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan çalışmada şüphelinin 5 suç kaydı olan S.A. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberler.com
