Haberler

Bayrampaşa'da kapalı pazar yerinde bir kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde hareketsiz yatan bir kişi, sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bayrampaşa'da kapalı pazar yerinde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocatepe Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde erkek şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor