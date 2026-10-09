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Bayrampaşa'da İBB yıkımında binanın bir bölümü askıda kalıp paniğe yol açtı

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Bayrampaşa'da İBB yıkımında binanın bir bölümü askıda kalıp paniğe yol açtı
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Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi'nde İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmasında yıkımına başlanan binanın bir bölümü 6 Ekim Salı günü askıda kaldı. Askıda kalan bölüm iş makinesiyle yıkılırken oluşan toz panik yarattı; çevredekiler yeterli güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.

BAYRAMPAŞA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümü askıda kaldı. Askıda kalan bölümün iş makinesiyle yıkıldığı sırada oluşan toz ve çevredekilerin panikle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 6 Ekim Salı günü İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında yıkımına başlanan binanın bir bölümü askıda kaldı. Bir süre sonra askıda kalan bölüm iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyle oluşan toz paniğe neden oldu. Binanın bir bölümünün askıda kalması, ardından yıkılması ve çevredekilerin panikle kaçması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yıkım sırasında binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin görünmediği görüldü. Çevrede yaşayanlar, yıkım çalışması sırasında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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